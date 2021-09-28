Катунь24: Библиотеке Алтайского края присвоили имя русского прозаика

24 сентября 2021 года Зональной районной библиотеке было присвоено имя земляка, прозаика Ивана Семоненкова, сообщают в краевом Министерстве культуры.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Писатель родился в селе Сколково Зонального района. После окончания Буланихинской средней школы, в 1964 году, он работал трактористом, шофером и комбайнером. Через четыре года, отслужив в армии, переехал в Бийск, где трудился на заводах и стройках города.

Первое большое произведение прозаика «Белые паруса» опубликовали в журнале «Алтай» в 1989 году. Там же через два года выходит новая работа Ивана Семоненкова «Пустынь земная», которая стала лауреатом Шукшинской премии и заняла одно из ключевых мест не только в творчестве писателя, но и литературном наследии Алтайского края.

В период жизни Ивана Семоненкова в свет вышли его повести и рассказы: «Тоска, брат, тоска» и «Февральская замять», «Про печку», «Поле боли», «Из смерти — привет!», «Зебра», «В начале слова», «Три перестроечных дня из жизни Раздольного», «Век наш насущный», «Происхождение имени» и др.

Земляки не забывают творческое наследие алтайского прозаика уже 13 лет, начиная с 2008 года, в Зональном районе проходят Семоненковские чтения.

Катунь24