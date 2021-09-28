Катунь24: Бывшего замдиректора алтайского техникума осудили за получение десяти взяток

Следствие установило, что бывший заместитель директора агротехнического техникума в Камне-на-Оби выдавал студентам свидетельства о прохождении обучения без посещения занятий и сдачи экзамена за денежное вознаграждение.

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«Следствием была доказана причастность бывшего преподавателя к получению десяти взяток от слушателей курсов за прохождение аттестаций, производственной практики, квалификационных экзаменов по учебным дисциплинам без фактической их сдачи», – сообщают в ведомстве.

Известно, что таким образом с октября 2017 по май 2019 года бывший зам заработал более 140 тысяч рублей.

Суд назначил преподавателю 4 года «условки» и штраф в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях образования.

Катунь24