Катунь24: Барнаулец застрелил собаку на глазах у детей её хозяина

Соседи мужчины обратились в городскую полицию.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Трагичный инцидент случился вчера, 26 сентября 2021 года. О произошедшем рассказала в городском сообществе «Инцидент Барнаул» жительница посёлка Санниково, хозяйка погибшей собаки породы хаски.

По её словам, конфликт случился из-за нескольких придушенных животным соседски кур, которые в этот момент находились в свободном выгуле. Хозяева собаки планировали возместить ущерб. Но сосед «просто был в ярости» и застрелил собаку. Всё это произошло на глазах у детей.

«Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс», – написала в «Инцидент Барнаул» расстроенная женщина.

После случившегося семья сразу же вызвала полицию. Хозяйка убившего животного также уточняет, что ещё планируется разговор с участковым.

Катунь24