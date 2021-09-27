Катунь24: Блогер из Китая оценил российские столовые

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о своих впечатлениях от посещения российских столовых.

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Автор пишет, что в столовых России можно вкусно, быстро и сытно поесть всего за 50 юаней (чуть больше 550 рублей – прим. ред.).

«Перед вами будут лежать пирожки со сладкой и соленой начинкой — с капустой, картофелем, мясом, а также различными фруктами и ягодами. Глядя на все это разнообразие, глаза разбегаются. Скажу вам по секрету — самые вкусные пирожки — с капустой», – отмечает он.

Блогер считает восхищается тем, что в российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. По его словам, самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон.

«Обязательно попробуйте борщ», – рекомендует автор.

Гарниры, по его словам, обычно представлены картофелем, макаронами, рисом и гречкой.

«Это «четыре столпа» русской кухни, которые отлично утоляют голод и насыщают организм энергией. Наконец, очередь доходит до основного блюда. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. В России существует огромное количество мясных блюд — жареная курочка, говяжий язык, запеченная рыба, котлеты, тефтели, а также различные колбасные изделия», – рассказывает пользователь WeChat.

Важное место в русской трапезе занимают десерты.

«Как правило, они все очень сладкие, поэтому не забудьте взять чашку чая. Возможно, сладкие десерты — это одна из причин, почему русские так любят пить чай», – отмечает блогер.

По его словам, полный поднос еды в столовой обойдется в указанную выше сумму, а наесться можно до такой степени, что «придется придерживать живот».

«А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?», – заключает автор материала.

По материалам РИА «Новости».

Катунь24