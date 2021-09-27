Катунь24: Британский стартап начал производить безвредный для планеты пластик

Компания уже продала свою разработку одному из крупнейших мировых производителей пластмассы Formosa Plastics.

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Стартап Polymateria заявил, что первым в мире выпустил на рынок полностью биоразлагаемый пластик. Он не распадается на микрочастицы пластмасс, а превращается в воск, который перерабатывают бактерии и грибки.

В состав материала вошли десятки химических веществ, в том числе каучуки, масла и влагопоглотители. С помощью технологии Polymateria можно создавать и тонкую пищевую плёнку, и твёрдые материалы, сообщает газета.ru.

Тонкие упаковки разлагаются меньше, чем за год – всего за 226 дней (обычный пластиковый пакет на свалке разлагается около тысячи лет).

Стартап британских исследователей уже активно набирает популярность в Азии.

Катунь24