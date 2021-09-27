Катунь24: Биолог рассказала о неожиданной пользе горьких огурцов

Специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева рассказала о том, что горькие огурцы помогают обновлению клеток организма.

Фото: pixabay.com

Обновление клеток человека происходит в процессе аутофагии (самопоедания), который напоминает уборку «мусора».

«Этот процесс предполагает не вынос из клетки «мусора», а ликвидацию клетки, которая перенасыщена собственными обломками, так называемыми органеллами. Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», – объяснила биолог-генетик.

По словам Мальцевой, некоторые продукты могут способствовать процессу аутофагии, поскольку в них содержатся вещества, которые подают клеткам соответствующие сигналы. Так, в тканях огурца вырабатываются особые вещества – кукурбитацины, которые и придают горечь пристеблевым частям огурца.

«Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», – рассказала Ирина Мальцева.

Биолог отметила, что аналогичное омолаживающее воздействие могут также оказывать на организм ягоды физалиса, куркума и соя, сообщает РИА «Новости».

Катунь24