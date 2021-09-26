Катунь24: Барнаулец стал победителем турнира по джиу-джитсу на летней Спартакиаде молодежи России

Турнир состоялся в Анапе.

Фото: Алтайский спорт

В соревнованиях участвовали 16 сильнейших спортсменов в возрасте до 18 лет в каждой весовой категории. Победителем в разделе «Бои» в весовой категории до 60 килограммов стал спортсмен барнаульской спортивной школы олимпийского резерва №10 Игорь Франкив.

Он одержал четыре победы, взяв в финале верх над представителем Воронежской области Егором Белоконевым.

В командном зачете сборная Алтайского края заняла в соревнованиях по джиу-джитсу 10 место среди 20 команд, передаёт «Алтайский спорт».

Катунь24