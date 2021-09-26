Катунь24: Барнаульцев приглашают на бесплатный концерт, посвящённый Дню старшего поколения

Концертную программу «От сердца к сердцу» организует Русский камерный оркестр. Художественным руководителем и дирижером выступит заслуженный артист России Алексей Кузнецов.

Фото: pixabay.com

Мероприятие посвящено Дню старшего поколения.

Концерт состоится в понедельник, 4 октября 2021 года в 15:00.

В пресс-службе администрации Барнаула уточнили, что концерт могут посетить все желающие, заранее забронировав места по телефону (3852) 24-87-44.

Катунь24