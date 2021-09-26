Катунь24: Барнаульский предприниматель уклонился от уплаты 16,5 млн налогов

Уголовное дело направили в суд.

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Директора строительной компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

С января 2017 по сентябрь 2019 года директор внес в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет. Он завысил вычеты, на которые общество якобы имело право от фактически не совершавшихся сделок, кроме того, незаконно и необоснованно уменьшил общую сумму НДС к уплате на размер этих вычетов. В итоге это повлекло за собой уклонение от уплаты в бюджет налога на общую сумму более 16 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.

Во время предварительного следствия предприниматель отношение к вине по предъявленному обвинению не высказал.

На его имущество стоимостью более 6 млн рублей наложили арест, сообщили в краевой Следкоме.

Прокуратура заявила гражданский иск на сумму неуплаченного налога.

Катунь24