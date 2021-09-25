Катунь24: Барнаульцев приглашают посетить продуктовые ярмарки

Ярмарочные площадки будут организованы во всех районах города, сообщают в мэрии.

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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других районов края представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и т. д.

Ярмарки пройдут в субботу, 25 сентября 2021 года, с 10:00 до 14:00. Площадки будут размещены по следующим адресам:

Железнодорожный район — проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — площадь Народная;

Октябрьский район — проспект Ленина, 152;

Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать на ярмарках масочный режим.

Катунь24