Катунь24: Барнаульцев приглашают посетить продуктовые ярмарки
Ярмарочные площадки будут организованы во всех районах города, сообщают в мэрии.
Фото: pexels.com
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других районов края представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и т. д.
Ярмарки пройдут в субботу, 25 сентября 2021 года, с 10:00 до 14:00. Площадки будут размещены по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — площадь Народная;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой покупателей просят соблюдать на ярмарках масочный режим.