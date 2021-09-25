Катунь24: Блокадники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Единовременную выплату получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни», постоянно проживающие на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

В Алтайском крае, по данным на 1 сентября 2021 года, проживает 160 граждан, которые могут получить такую выплату.

Указ вступил в силу 17 сентября. Выплаты будут реализованы в текущем году.

Катунь24