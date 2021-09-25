Катунь24: Бийчанин расплатился за покупки билетом «банка приколов»
Мужчина признал свою вину.
Фото: МУ МВД России «Бийское»
Сувенирную купюру номиналом 5000 «дублей» обнаружила в кассе сотрудница одного из магазинов Бийска. Неизвестный рассчитался за приобретённый товар билетом «банка приколов», забрал сдачу и ушёл.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 32-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщают в ведомстве.