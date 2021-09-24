Катунь24: Более 80 километров федеральных дорог отремонтируют алтайские дорожники в 2021 году

Сегодня, 23 сентября 2021 года, на одном из участков реконструкции в Тальменском районе побывал губернатор Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Более 80 километров федеральных дорог отремонтируют алтайские дорожники в 2021 году

На 10-километровом участке на границе Тальменского и Первомайского районов строят современную четырёхполосную трассу с разделительным барьерным ограждением. В сутки здесь проезжает до 20 тысяч автомобилей. Поэтому дорожники монтируют современные линии электроосвещения, чтобы даже в ночное время можно было ехать безопасно и комфортно. Работы планируют до конца лета 2022 года. В этом году сдадут в эксплуатацию не менее крупный объект на въезде в столицу края.

«Это Старый наш мост, как мы его ещё называем Коммунальный. Мы в этом году его заканчиваем в октябре, 20 числа. Сделали ремонт 11 километров проезжей части и смонтировали 9 километров электроосвещения», – рассказал начальник федерального казенного учреждения Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

В прошлом году в федеральную собственность перешла автодороги А-321 от Барнаула до границы с Республикой Казахстан. Это около 400-сот километров и почти на всей протяжённости покрытие – в неудовлетворительном состоянии. Исправить это должны поэтапно к 2025 году. Виктор Томенко призвал ускорить темпы и подумать над проектами по улучшению состояния дорог в прилегающих к трассе территориях.

«Нам уже понятны утверждённые цифры на три года. Согласованные цифры на пять лет. И сейчас требуется работа по возможному вовлечению резервов. Вдруг будет рассматриваться вопрос по увеличению ассигнований или их перераспределению из федерального бюджета на эту сеть. И тут мы должны быть готовы со своими проектами, подрядчиками, обеспечением материальным», – губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Теперь общая протяженность федеральных дорог в крае составляет более тысячи километров. Ежегодно на их ремонт и содержание направляют порядка 5 миллиардов рублей. Эта работа призвана серьёзно повысить качество главных транспортных артерий региона, открыть новые возможности для развития туризма, сельского хозяйства и промышленности. А в этих отраслях без современной транспортной инфраструктуры не обойтись.

Катунь24