Катунь24: Безработные жители Барнаула могут бесплатно освоить новые профессии

Кадровый центр «Работа России» организует для них обучение в образовательных учреждениях на территории края и за его пределами. Подробности в сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Безработные жители Барнаула могут бесплатно освоить новые профессии

Получить востребованную на рынке труда профессию может любой безработный Барнаула. В этом помогает кадровый центр «Работа России». Обучение ведется за счет средств регионального бюджета в рамках реализации программы «Содействие занятости населения Алтайского края». Центр предлагает на выбор около 60 направлений подготовки.

«Прежде чем направить гражданина на обучение, у нас всегда проводятся профориентационные мероприятия, то есть карьерный консультант центра занятости всегда общается с гражданином, выявляет его мотивацию, желание, потребности и возможности. То есть та профессия, которую он приобретает, чтобы он мог по ней трудоустроиться. Наша основная цель – трудоустройство», – рассказала начальник отдела профессионального обучения и развития компетенций кадрового центра «Работа России» Любовь Кошелева.

Предприятия Барнаула охотно берут на работу подопечных кадрового центра, прошедших профобучение. Например, выпускников Алтайского государственного колледжа. В настоящее время по заказу кадрового центра здесь обучают профессиям: электромонтера, электромеханика по лифтам и сварщика.

Обучение длится в среднем 3 месяца в зависимости от выбранной профессии. По многим специальностям сотрудники кадрового центра могут гарантировать обучающимся последующее трудоустройство. Почти 120 обучившихся в этом году уже успешно трудятся на городских предприятиях. Например, на заводе «Трансмаш» работают 4 участника программы.

Совсем недавно за парты сели те, кто хочет получить профессию кладовщика, токаря, машиниста крана. Всего в этом году в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Алтайского края» планируется организовать обучение 400 безработных жителей города.

Катунь24