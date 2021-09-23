Катунь24: Бумажный инженер: как барнаульский мастер создаёт объемные книги

Алексей Зауэр из Барнаула – мастер поп-ап книги. Отпечатанные по его разработкам издания расходятся тиражами не только по нашей стране, но и за её пределами. Секретами создания объёмных бумажных фигур Алексей поделился с нашей съёмочной группой.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Бумажный инженер: как барнаульский мастер создаёт объемные книги

Спрятать в книге объёмные фигуры – реально. На это способен человек, знакомый с техникой поп-ап, английского «внезапное появление». Термин возник в 70-е годы в США. Но объёмные книги создавали ещё в 13 веке. Изначально это были издания научного характера, а после техника плотно закрепилась в детском книгоиздании. Появилась и отдельная профессия – инженер бумажных конструкций.

Один из барнаульских мастеров – Алексей Зауэр. Бумажный инженер делает не просто объёмные книги, но и сам придумывает и разрабатывает новые конструкции, которые можно будет многократно складывать и раскладывать.

«Это такой трудоёмкий процесс. Чтобы сделать даже такую небольшую открытку с самолётом, мне приходится порядка 15 моделей собрать, чтобы довести до идеала уже,» – поделился Алексей Зауэр.

Алексей увлёкся поп-апом около пяти лет назад. Тогда он оставил работу графического дизайнера и переключил всё внимание на новое хобби, которое со временем стало приносить доход. Первые книги Алексей посвятил Алтайскому краю и Белокурихе. К юбилею Союзмультфильма его издания вышли большим тиражом. Кроме того, они были ориентированы на слабовидящих детей.На данный момент мастер работает со многими российскими типографиями по всей России, много заказчиков из Санкт-Петербурга.

Последние два года Алексей работает над большим проектом – книгой по мотивам сказки «Конёк-горбунок». Для создания художественных изображений Алексей привлёк иллюстратора. Помимо основной, подвижной фигуры, каждый разворот будет включать дополнительные сцены с интерактивными изображениями. Работы предстоит много, но даже черновой вариант книги поражает величиной инженерной мысли мастера.

Катунь24