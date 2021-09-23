Катунь24: Больше 17 % населения Алтайского края находится на уровне бедности

Об этом рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура на заседании регионального правительства 22 сентября 2021 года.

Фото: pixabay.com Embedded video for Больше 17 % населения Алтайского края находится на уровне бедности

По итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума составила 404,7 тысячи человек, уровень бедности – 17,5 % от общей численности населения края. Но уже к 2030 году планируется уменьшить уровень бедности в Алтайском крае в два раза, благодаря принятой в прошлом году программе снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба правительства края, губернатор Виктор Томенко отметил, что для достижения такого результата должна вестись адресная работа с жителями края, которые входят в категорию людей с доходами ниже прожиточного минимума.

«Мы имеем целевое значение, которое конкретные люди, семьи должны перешагнуть, и над этим надо работать. Во всех странах мира во все времена, если власти собираются бороться с бедностью, – это целенаправленная конкретная работа. Мы должны акцентировать внимание на тех мерах, которые касаются этой категории жителей края, уделить этому особенное внимание», – поставил задачу Виктор Томенко.

Региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума была утверждена в 2020 году. Она включает 59 мероприятий, направленных на решение четырех основных задач. В их числе повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции; развитие социальной помощи нуждающимся гражданам; развитие системы социального контракта; организация социальной адаптации граждан.

Катунь24