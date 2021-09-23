Катунь24: Барнаульский планетарий планируют открыть к концу года

На преображение здания кинотеатра «Родина» будет направлено более 13 млн рублей.

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До конца 2021 года планируется перевести планетарий в новое здание и открыть для показов один из двух залов. По словам директора планетария Павла Ягодкина, больший объём работ уже выполнен.

«В зале, который готовим к открытию, заменены полы, смонтирована вентиляция, проводка. Новый демонстрационный зал будет рассчитан на 45 посадочных мест. Заказаны специальные кресла, предназначенные для планетария, отличающиеся от кресел в кинозале углом наклона спинки для удобства зрителей. Оптико-механический аппарат Цейс, который служит нам уже более 60 лет, при этом находится в идеальном состоянии, пройдет ревизию и будет интегрирован с цифровой системой. Ожидается поставка нового современного оборудования с качественным звуком и видео. Ввиду приспособленности здания будет использован вакуумный купол – алюминиевый каркас и два экрана, внутренний и внешний», – отмечает Павел Ягодкин.

В дальнейшем здесь планируется открыть музей астрофизических явлений, в котором с экспонатами можно будет взаимодействовать – трогать, крутить.

Также важным этапом станет реконструкция всего здания. Как отмечают в пресс-службе мэрии, капитального ремонта требуют внутренние помещения, энерго- и теплосистемы, фасад, прилегающая территория. План реконструкции пройдёт две экспертизы – историко-культурную и ценовую. На выполнение всего объёма работ потребуется не меньше двух лет.

Катунь24