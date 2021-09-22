Катунь24: Барнаульский завод мехпрессов получил банкротный иск от налоговой

До 15 октября 2021 года документ оставлен без движения для возможности устранить недочеты по нему.

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Налоговая служба настаивает на признании завода «несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре, сообщает ИА REGNUM. Иск появился в базе Арбитражного суда Алтайского края 17 сентября 2021 года, уточняет издание.

Известно, что в мае 2021 года предприятие не смогло обжаловать ряд решений ИФНС о взыскании налога, сбора, пени и штрафов от 2020 года. По результатам налоговой проверки, инспекция доначислила предприятию НДС в сумме 6 103 983 рубля, пени — 2 811 087,65 рубля и налог на прибыль в размере 1 271 187 рублей с пени — 405 807,22 рубля и штрафом — 169 тыс. рублей. ООО «Завод механических прессов» выступало поставщиком почти 20 госконтрактов на общую сумму свыше 870 млн рублей. Среди заказчиков были в том числе компания «Сухой», завод «Искра».

Год назад в отношении владельца завода, Сергея Ферапонтова, год назад был рассмотрен банкротный иск. Его подавал банк «СИБЭС», которому отказали в притязаниях. Этим же определением было отказано в привлечении в качестве третьих лиц в дело ООО «Завод механических прессов», ООО «БН», ООО «АлтайПресс», ООО «Алтайвагон».

Катунь24