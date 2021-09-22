Катунь24: Барнаульские студенты присоединились к акции памяти погибших при стрельбе в Перми

21 сентября объявлен в Пермском крае днём траура.

Фото: barnaul.org

Напомним, вчера, 20 сентября 2020 года, неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Позже выяснилось, что это был 18-летний Тимур Бекмансуров, студент этого же вуза. Шесть человек погибли, ещё 24 получили ранения. При его задержании парня ранили, он находится в реанимации.

Мемориалы памяти жертв трагедии появились сегодня, 21 сентября 2021 года, во многих российских городах. В частности почтили память жертв и жители Барнаула. Студенты краевых вузов – Алтайского государственного политехнического института им.И.И.Ползунова, Алтайского госуниверситета, Алтайского государственного аграрного университета и других – принесли цветы к Мемориалу Славы на Площади Победы в Барнауле. К ним также присоединились и жители города.

Акция началась в 13 часов и продлится до вечера, уточняет пресс-служба городской администрации.

Катунь24