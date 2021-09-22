Катунь24: Барнаульцев приглашают поучаствовать в туристическом квесте

По первому подобному маршруту горожан проведут в рамках акции «Прошагай город», приуроченной ко Дню туризма.

Фото: Катунь 24

Во время прохождения квеста все желающие смогут самостоятельно познакомиться со знаковыми историческими достопримечательностям Барнаула. Участников разделят на четыре группы, которые пройдут по разным маршрутам, отмечая на Google- и Яндекс-картах значимые исторические и туристические объекты, объекты экологического просвещения и осознанного потребления. Вместе с каждой группой маршрут пройдет и рассказчик, который погрузит участников квеста вглубь захватывающего исторического сюжета.

«Увлеченные горнозаводским Барнаулом отправятся расследовать кражу секретных документов Демидовского завода. Любители купеческой старины выйдут на поиски спрятанной казны вместе с американским потомком барнаульского купца. Третья команда отправится на помощь молодому ученому, чтобы раскрыть секреты «Тайного комитета застройки городов СССР», а четвертая окажется в эпицентре мистических историй», – уточнили в пресс-службе барнаульской администрации.

Прогулку организовывают Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Алтайтурцентр. В Барнауле эта необычная акция пройдет впервые.

Зарегистрироваться и стать участником акции «Прошагай город» можно по ссылке. Количество мест ограничено. Сам квест стартует 26 сентября 2021 года в 13:00 в парке культуры и отдыха «Центральный».

Всероссийский проект «Прошагай город» был запущен Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс в 2019 году. Проект призван привлечь туристов к российским городам и стимулировать развитие в них малого бизнеса в сфере туризма и гостеприимства. Участниками уже стали 460 городов России, на онлайн-карты нанесено свыше 7 тысяч новых объектов.

Катунь24