Катунь24: Барнаульский эксперт подписывал ложные акты о радиационной безопасности груза

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог».

Фото: Управление на транспорте МВД России по СибФО

С января по ноябрь 2020 года физик, специалист Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», вносил заведомо ложные сведения в протоколы радиационного контроля лома цветных металлов без фактического осмотра и проведения указанных измерений. Эти документы позволяли отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла в адрес получателя, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СибФО.

Нарушение установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России. Транспортная полиция возбудила уголовное дело, по которому обвиняемому назначили штраф за совершенное правонарушение.

Катунь24