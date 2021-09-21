Катунь24: Барнаульцы выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

Всего в голосовании приняли участие 146 095 горожан.

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Как сообщают в мэрии, большинство голосов, а именно 75 221, барнаульцы отдали за размещение стелы в Нагорном парке (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской).

В ходе голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября 2021 года на 135 избирательных участках, барнаульцам предложили ответить на вопрос «Какое из предложенных мест размещения стелы «Город трудовой доблести» Вы поддерживаете?» и выбрать один из 11 вариантов.

Согласно протоколу Общественной комиссии по проведению голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести», голоса распределились следующим образом:

Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) – 75 221 человек; Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ») – 21 600; Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв «БАРНАУЛ» – 14579; Площадь Октября – 9 141; Привокзальная площадь – 4 491; Площадь им. В.Н. Баварина – 4 960; Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту – 4394; Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 – 3 585; Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш»)» – 3345; Сквер, расположенный на проспекте Ленина, 88 – 2486; Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей – 2105.

Катунь24