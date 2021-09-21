Катунь24: Барнаульцы выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
Всего в голосовании приняли участие 146 095 горожан.
Фото: pixabay.com
Как сообщают в мэрии, большинство голосов, а именно 75 221, барнаульцы отдали за размещение стелы в Нагорном парке (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской).
В ходе голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября 2021 года на 135 избирательных участках, барнаульцам предложили ответить на вопрос «Какое из предложенных мест размещения стелы «Город трудовой доблести» Вы поддерживаете?» и выбрать один из 11 вариантов.
Согласно протоколу Общественной комиссии по проведению голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести», голоса распределились следующим образом:
- Нагорный парк (верхняя площадка с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской) – 75 221 человек;
- Нагорный парк (верхняя площадка, в районе букв «БАРНАУЛ») – 21 600;
- Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) в районе размещения декоративного сооружения – букв «БАРНАУЛ» – 14579;
- Площадь Октября – 9 141;
- Привокзальная площадь – 4 491;
- Площадь им. В.Н. Баварина – 4 960;
- Пересечение Павловского тракта и улицы Малахова (транспортная развязка) напротив нежилого здания 249 по Павловскому тракту – 4394;
- Аллея, расположенная напротив нежилого здания по улице Аванесова, 30 – 3 585;
- Территория перед зданием на проспекте Ленина, 152 (напротив бывшего ДК «Трансмаш»)» – 3345;
- Сквер, расположенный на проспекте Ленина, 88 – 2486;
- Сквер, расположенный напротив дома 36 по проспекту Строителей – 2105.