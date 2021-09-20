Катунь24: Бийск получит почти 200 миллионов рублей на модернизацию малых котельных

Модернизацию системы теплоснабжения в зоне действия малых котельных Бийска обсудили на встрече глава города Александр Студеникин и директор Бийского теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании Дмитрий Тяглов.

Фото: Сибирская генерирующая компания

Согласно концессионному соглашению, подписанному в декабре 2020 года, в управление компании перешли 24 котельные с условием, что энергохолдинг инвестирует в малые теплоисточники наукограда в ближайшие три года 189 миллионов рублей.

Сейчас энергетики прокладывают новую теплотрассу от городского дома престарелых до поселка Льнокомбинат. В 2022 году новая квартальная теплосеть присоединит жилые и административные здания дома престарелых к котельной № 16, расположенной в поселке Льнокомбинат. Это даст возможность закрыть нерентабельную котельную № 5 старого образца, работающую исключительно на нужды социального учреждения, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

«После объединения в единый контур потребителей двух котельных мы планировали взамен котельной № 16 в поселке Льнокомбинат построить новую блочно-модульную котельную. Но резкий скачок цен на строительные материалы и трубы (увеличение в среднем в два с половиной раза) внес свои коррективы в наши первоначальные планы: строительство новой БМК буквально за последние полгода стало экономически нецелесообразным. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, мы подключили несколько проектных организаций для подготовки альтернативных вариантов модернизации действующей котельной № 16. Сейчас рассматриваем возможность перевода этого теплоисточника с угля на газ», — сообщил Дмитрий Тяглов

Глава города Александр Студеникин отметил, что, несмотря на изменения в экономике, СГК выполняет обязательства, взятые на себя в рамках концессионного соглашения:

«Любые ремонты, реконструкции, строительство — все это является гарантией повышения качества и надежности теплоснабжения наших жителей. Мы знаем, что на протяжении трех десятков лет серьезных вложений в модернизацию котельных не было, и сейчас СГК занимается устранением накопленных проблем. Но, пожалуй, самая главная цель модернизации котельных — это улучшение экологии. Бийчане, чьи дома подключены к котельным, знают, как выбросы порой накрывают их дома в разгар отопительного сезона. Если здесь действительно закроется котельная № 5 и будет улучшено золоулавливающее оборудование котельной № 16, то атмосфера Заречья избавится от 325 тонн продуктов сгорания твердого топлива, которые попадают в воздух ежегодно. Поэтому ситуацию надо менять, добиваться повышения качества воздуха на городской территории и повышения качества жизни в Бийске».

Катунь24