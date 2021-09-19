Катунь24: Более 300 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Алтайском крае

Средняя явка в регионе на 15:00 составила 18,25 %.

Фото: Катунь 24

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Алтайского края, во второй день голосования, 18 сентября 2021 года, участие в нём приняли 324 982 избирателя.

По данным системы ГАС «Выборы», наиболее активно голосуют избиратели следующих муниципальных образований края:

ЗАТО Сибирский – явка составила 51,2 %,

Родинский район – 38,9 %,

Завьяловский район – 38,3 %,

Тюменцевский район – 31,3 %.

Катунь24