Катунь24: Более 300 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Алтайском крае
Средняя явка в регионе на 15:00 составила 18,25 %.
Фото: Катунь 24
Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Алтайского края, во второй день голосования, 18 сентября 2021 года, участие в нём приняли 324 982 избирателя.
По данным системы ГАС «Выборы», наиболее активно голосуют избиратели следующих муниципальных образований края:
ЗАТО Сибирский – явка составила 51,2 %,
Родинский район – 38,9 %,
Завьяловский район – 38,3 %,
Тюменцевский район – 31,3 %.