ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Более 300 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Алтайском крае

Горняк22
7 часов Ago

Средняя явка в регионе на 15:00 составила 18,25 %.

Фото: Катунь 24

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Алтайского края, во второй день голосования, 18 сентября 2021 года, участие в нём приняли 324 982 избирателя.

По данным системы ГАС «Выборы», наиболее активно голосуют избиратели следующих муниципальных образований края: 
ЗАТО Сибирский – явка составила 51,2 %, 
Родинский район – 38,9 %,
Завьяловский район – 38,3 %,
Тюменцевский район – 31,3 %.

Катунь24

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