Катунь24: Более 10 тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае за 2021 год

Показатель соответствует 74,3 % выполнения плана на 2021 год: 14,1 тыс. единиц.

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Новые рабочие места создали и модернизировали почти 3,6 тыс. организаций Алтайского края в январе-августе 2021 года. Информацию опубликовали на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

В 43 из 69 муниципальных образований региона обеспечен ввод в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 8,3 единицы в расчете на тысячу трудоспособного населения. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за 8 месяцев 2021 года в крае создано на 2,4 тыс. новых рабочих мест больше.

Прирост новых рабочих мест произошел в основном на предприятиях сфер торговли и предоставления услуг населению, сельского хозяйства, сектора обрабатывающих производств и в образовательных организациях.

Катунь24