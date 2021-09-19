Катунь24: Барнаульский фотограф заснял со своей лоджии прохождение по диску Юпитера его спутника Ио
Автор таймлапса отметил, что именно Ио чаще всего находится поблизости от планеты. Размер этого небесного тела примерно равен размеру Луны, спутника Земли.
Фото: Скриншот видео instagram.com/grad.i.ent
Видео прохода спутника через планету-гигант уже известный барнаульцам своими «космическими» работами фотограф под ником grad.i.ent опубликовал в свем Instagram-аккаунте. Он признался, что сомневался в успехе кадра, поскольку снимал без полноценного телескопа. Кроме того, съемке небесных тел мешает освещение города.
«Тень от Ио на пузе Юпитера было видно хорошо, а вот сам спутник не очень, он терялся на фоне поверхности. Но и он засветился, как только подобрался к краю своего батьки. Короче, мне понравилось. Оказывается, и в городе можно наблюдать такие штуки!», – прокомментировал увиденное и заснятое сам фотограф.
Ранее фотограф grad.i.ent удивил барнаульцев снимком МКС на фоне Солнца. А ещё он заснял «паровозик» из спутников Илона Маска. Кроме того, барнаульцу удалось заснять противостояние Сатурна с Солнцем. Также фотограф запечатлел восход Юпитера с его спутниками в Алтайских горах.
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