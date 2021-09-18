Катунь24: Барнаульцы заметили неизвестного, ворующего бензин из машин
Злоумышленника при этом не смутило присутствие хозяина машины.
Фото: pixabay.com
О похитителе бензина сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». Они опубликовали видео, где запечатлен неизвестный мужчина, сливающий топливо из бака чужого автомобиля «Газель». Бензин вор сливал с помощью шланга и бутылки.
Инцидент случился около магазина «Леруа Мерлен». В ответ на угрозы владельца «Газели» вызвать полицию», мужчина в свою очередь заявил, что тот якобы проколол кому-то колеса.
Подробности разрешения конфликта подписчик, опубликовавший видео, не сообщил.