Катунь24: Барнаульцам рассказали, когда начнётся отопительный сезон в городе

Документ о старте отопительного сезона мэрия Барнаула опубликует после 20 сентября 2021 года.

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На текущем этапе отопление уже подключают к социальным объектам города, уточнили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Директор теплосетевого подразделения в Барнауле Александр Гросс отметил, что, по данным на 16 сентября 2021 года, отопление появилось в 12 барнаульских детских садах.

Тепло во многоквартирные дома пойдёт позднее, после 20 сентября. Повсеместно отопительный сезон начнётся к 10 октября 2021 года.

Катунь24