Катунь24: Более 72 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей Алтайского края получили школьные выплаты

Ежемесячное пособие стало поступать с 15 сентября 2021 года. Прогнозируемо выплаты на школьные нужды всего получит 110 тысяч учащихся в Алтайском крае.

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Пособие выплачивается в том числе на питание, в размере 1000 рублей. Выплаты оформлены проактивно, то есть беззаявительно.

Как уточнили в Министерстве социальной защиты региона, информация об учебе детей поступила из Минобрнауки Алтайского края в виде электронного списка. Потому родители первоклассников получат данные выплаты позже, после формирования списков в органах управления образования. Всем получателям ежемесячного пособия ежегодная выплата будет предоставлена до конца сентября.

Пособие положено малоимущим семьям, совокупный доход которых не превышает один прожиточный минимум, а также многодетным семьям, доход которых не превышает величину двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, и выплачивается на каждого школьника один раз за учебный год, с 1 сентября по 31 мая.

Для назначения выплаты на школьные нужды необходимо после 1 октября 2021 года подать заявление в управление социальной защиты или в Многофункциональный центр Алтайского края (его филиал) по месту жительства (пребывания). Бланк заявления размещен на сайте Минсоцзащиты Алтайского края в разделе «Обратная связь». Консультация по телефону: 8 (3852) 27-36-01.

Катунь24