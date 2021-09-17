Катунь24: Барнаульский автосалон обманывает людей. В полицию поступило уже 30 жалоб, но сделать ничего нельзя: всё в рамках закона

На автоцентр «Барнаул», находящийся на Правобережном тракте, за последние 7 месяцев в полицию поступило уже 30 заявлений, сообщает «Амител». Однако по 28 обращениям полицейские были вынуждены отказать.

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Граждане подозревают, что могли столкнуться с обманом в автосалоне при покупке авто. Людей привлекают низкие цены на сайте дилера, но по итогу клиенты заключают с автоцентром договоры с невыгодными, а порой даже кабальными условиями, а затем не могут объяснить, почему так получилось. Обвиняют они менеджеров, которые якобы вводят их в заблуждение во время сделки.

Так, пенсионер из Белокурихи собирался продать свой Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей и купить Renault Duster 2012 года за 650 тысяч. Проведя больше 10 часов в автосалоне, мужчина получил машину за 799 тысяч рублей, а продал свою лишь за 380 тысяч. Вдовесок мужчине оформили кредит под 18 % годовых.

Семейная пара из Республики Алтай в том же автоцентре приобрела Renault Sandero 2015 года за 816 тысяч рублей, а потом обнаружила, что машину они купили на 200 тысяч дороже рыночной стоимости, а в сумму кредита им включили сомнительные услуги на ещё почти 200 тысяч рублей. Впоследствие ещё и выяснилось, что купленный автомобиль побывал в ДТП.

В полиции недовольным предлагают обращаться в суд, чтобы отстаивать свои права. Эксперты считают, что автоцентр своей деятельностью не нарушает никаких законов, так как люди сами подписывают документы, не изучив их подробно.

Сейчас считающие себя обманутыми клиенты автоцентра собираются коллективно добиваться справедливости.

Катунь24