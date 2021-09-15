Катунь24: Барнаульские газовые заправки уличили в ценовом сговоре

Алтайские антимонопольщики привлекли к административной ответственности компании, заключившие антиконкурентное соглашение по установлению и поддержанию в 2019 году одинаковых розничных цен на сжиженный углеводородный газ.

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Масштабная проверка, инициированная УФАС осенью 2019 года, началась в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам ценообразования на газомоторное топливо. В ходе контрольных мероприятий были зафиксированы одинаковые цены на СУГ в кассовых чеках, на стелах и информационных стендах.

Подтвердить наличие объективных оснований для синхронизации ценовой политики не смогли ООО «Газавтонефть», ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО «Газпрофнефть», а также ИП. Алтайское краевое УФАС признало поддержание цен на одном уровне результатом устной договорённости, что являетя нарушением закона о защите конкуренции.

За нарушение антимонопольного законодательства на юридических лиц в зависимости от выручки наложены оборотные штрафы. Кроме того, материалы антимонопольного расследования в отношении всех участников соглашения переданы в правоохранительные органы, рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

Катунь24