Катунь24: Барнаульская спортшкола № 10 начала занятия в новом здании

11 сентября, в День города, спортивная школа № 10 переехала в новое здание на улице Телефонной.

Фото: официальный сайт Барнаула

Теперь около 200 воспитанников будут заниматься не в подвале, а в комфортных условиях. Из бюджета на реконструкцию выделили около 9 миллионов рублей. Работы начались в 2019 году с перепланировки, осенью 2021 года реконструкция завершилась, рассказали в администрации Барнаула.

С открытием нового здания школы воспитанников, тренеров и руководителей поздравил заслуженный мастер спорта по дзюдо, бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Иван Нифонтов.

«Всегда приятно, когда появляется что-то новое, особенно, когда это новое получает школа с сильным тренерским составом, хорошими традициями. Здесь большой микрорайон, думаю, с наполнением проблем не будет. Так что остаётся только пожелать, чтобы воспитанники прославляли наш город, край», — отметил Иван Нифонтов.

Учреждение получило 89 комплектов спортивной формы для воспитанников. На это из краевого бюджета выделили 561,6 тыс. рублей.

В подвале здания планируют обустроить тренажёрный зал, где смогут заниматься и взрослые.

Всего в восьми отделениях СШ № 10 тренируются больше тысячи человек. В новое помещение зайдут четыре отделения – тхэквондо, восточное боевое единоборство, кикбоксинг и дзюдо, всего около 200 человек.

Как сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Светлана Гусева, на данный момент практически все муниципальные спортшколы, чьи залы располагались в подвалах, переведены в новые помещения.

В 2021 году из краевого бюджета направили 4,5 миллиона рублей на приобретение экипировки в 13 барнаульских спортшкол.

Катунь24