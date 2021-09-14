ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы и АКЗС переданы в избирательные комиссии

Горняк22
16 часов Ago

Общий тираж составил больше 7 млн штук, общим весом порядка 50 тонн.

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября алтайские избиратели получат по два бюллетеня на выборах депутатов Госдумы — в одном будут кандидаты, выдвинутые партиями, на другом кандидаты по одномандатным округам. Ещё два бюллетеня выдадут для голосования на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, выдвинутых избирательными объединениями, и по одномандатному избирательному округу.

Катунь24

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