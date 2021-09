Катунь24: Болельщики в Майами спасли упавшего с трибуны кота во время матча

В качестве спасательного тента послужили флаги зрителей.

Фото: pixabay.com

12 сентября 2021 года во время матча по американскому футболу болельщики заметили кота, который повис на втором ярусе стадиона. Он держался за тонкую проволоку и постепенно срывался, отпуская по одной лапе. За это время зрители матча, которые находились на нижнем ярусе, растянули американский флаг в качестве спасательной сетки и ждали, когда животное упадёт. В результате кот успешно приземлился на импровизированный тент, а его спасению вызвало ликование всего стадиона.

Участники спасательной операции сообщили, что с котом всё в порядке — он отделался испугом. От стресса из-за шума толпы и высоты он поцарапал нескольких болельщиков.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021