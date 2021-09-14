ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Болельщики в Майами спасли упавшего с трибуны кота во время матча

Горняк22
16 часов Ago

В качестве спасательного тента послужили флаги зрителей.

Фото: pixabay.com

12 сентября 2021 года во время матча по американскому футболу болельщики заметили кота, который повис на втором ярусе стадиона. Он держался за тонкую проволоку и постепенно срывался, отпуская по одной лапе. За это время зрители матча, которые находились на нижнем ярусе, растянули американский флаг в качестве спасательной сетки и ждали, когда животное упадёт. В результате кот успешно приземлился на импровизированный тент, а его спасению вызвало ликование всего стадиона. 

Участники спасательной операции сообщили, что с котом всё в порядке — он отделался испугом. От стресса из-за шума толпы и высоты он поцарапал нескольких болельщиков.

Катунь24

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