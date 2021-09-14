Катунь24: Бывший министр образования Алтайского края показал, как проводит время в Москве

Максим Костенко сыграл на фортепиано в столичной библиотеке.

Фото: кадр из видео Максима Костенко

Экс-глава Минобрнауки Алтайского края поделился на своей странице в Instagram кадрами своей жизни в Москве, куда он уехал после того, как покинул свой пост в родном регионе.

На опубликованном видео Максим Костенко в библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино сыграл на фортепиано.

«Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся!», — написал экс-министр.

Максим Костенко стал министром образования Алтайского края в 2018 году. В августе 2021 года он покинул свой пост. Позже он рассказал, что в Москве он возглавит Институт цифровой дидактики. Это новое подразделение Министерства просвещения России и новое направление в системе образования в целом. Задачей института будет организация обучения современных школьников в соответствии с их потребностями, а также их родителей.



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Катунь24