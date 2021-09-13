Катунь24: Близнецам предстоит сделать выбор, а Рак будет настроен бескомпромиссно. Гороскоп на 13 сентября
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 сентября.
Звезды гороскопа предоставляют Овну хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Овен будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Овну сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».
День, когда Телец может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Тельцу успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Телец сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Тельцу не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!
Близнецам предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется им важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в их дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Близнецам не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, им не придется жалеть ни о чем.
Рак будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Рак будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Рака, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Рак сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.
В гороскопе Льва будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Лев уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Льва совета. Лев сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!
Энергичности Девы окружающие могут только позавидовать: в ее гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Дева кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Деву в том, что, за что бы она ни взялась, сегодня все в ее руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.
Неожиданные трудности могут застать Весы врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у них будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Весы такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым они способны любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Весы сегодня сумеют договориться.
Настоящей музыкой для Скорпиона будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Скорпиону сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Скорпион не пожалеет. Сегодня он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!
Уверенность Стрельца в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Стрелец способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Стрелец сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Стрелец сможет сегодня преуспеть.
Козерог рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Козерог способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Козерога, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Козерогу сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.
Гороскоп Водолея будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Водолей сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: сегодня Водолей может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Водолея будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.
У Рыб будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Рыбам воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.
По материалам сайта Гороскоп 1001