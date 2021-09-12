Катунь24: Бийские школьники распылили перцовый баллончик на перемене

О случившемся рассказала мать одного из учеников в паблике «Инцидент Барнаул».

Фото: pixabay.com

В одной из школ Бийска неизвестные распылили перцовый баллончик во время перемены. Инцидент произошёл 10 сентября 2021 года.

По словам женщины, в результате происшествия многим ребятам стало плохо, одну девочку даже увезли в больницу на скорой.

Бийчанка возмутилась тем, что после случившегося детей не вывели на свежий воздух и ничего не сообщили родителям.

«Почему мой ребёнок, уходя в школу абсолютно здоровым, возвращается с диким кашлем, слезящимися глазами и весь трясущийся», – написала женщина.

Катунь24