Катунь24: Барнаульская спортсменка София Штиль завоевала три медали Первенства мира по гребле на байдарках и каноэ

В составе сборной России она получила одно серебро и две бронзы. Сегодня, 10 сентября, спортсмены со всей страны поздравили Софию на барнаульском гребном канале.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульская спортсменка София Штиль завоевала три медали Первенства мира по гребле на байдарках и каноэ

Всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко проходят на барнаульском гребном канале с 10 по 12 сентября. Когда-то и София Штиль была их участником. А сейчас она борется за медали уже на международном уровне. Спустя восемь лет регулярных тренировок в её копилке три медали на Первенстве мира в Португалии.

После возвращения с Первенства, София отправилась на барнаульский гребной канал принимать поздравления. Ближайшую неделю она планирует отдыхать, а затем вернётся к тренировкам. В октябре спортсменка едет в Сочи на сборы молодёжного состава сборной России.

София и её тренер высоко оценивают условия, созданные для гребцов в Алтайском крае. Хотя, как признаётся девушка, ей достаточно весла и лодки. На гребном канале есть все, чтобы принимать соревнования всероссийского и международного уровня. На состязание памяти Константина Костенко приехали больше 100 спортсменов со всей страны.

Цифры говорят сами за себя. В этом году 15 алтайских гребцов разных возрастов стали победителями и призёрами международных и всероссийских соревнований. Такими темпами и олимпийское золото не за горами.

Катунь24