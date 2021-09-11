Катунь24: Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил спортивную карьеру

Об этом он заявил изданию Voetbal International.

Фото: Хиддинк и Дмитрий Медведев в июле 2008 года, Kremlin.ru

74-летний нидерландец Гус Хиддинк, который был тренером сборной России по футболу с 2006 по 2010 год, завершил тренерскую карьеру. В разное время он возглавлял сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции.

Последним его местом работы стала сборная Кюрасао, которую он возглавил в сентябре 2020 года. Их контракт был рассчитан до 2022 года. Однако в мае 2021 года Хиддинк перестал работать с командой из-за болезни — он заразился коронавирусом. После этого он решил не возвращаться к тренерской деятельности.

Российская сборная под руководством Гуса Хиддинка выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

«Спасибо за все, волшебник»,— написала пресс-служба сборной России по футболу в Twitter.

Катунь24