Катунь24: Бывшего начальника отдела полиции в Алтайском крае осудят за сбыт наркотиков

Мужчина свою вину не признал.

Фото: СК России по Алтайскому краю

В сентябре 2020 года бывший начальник отдела полиции по Залесовскому району вступил в сговор с наркозависимым жителем Заринска. Полицейский должен был приобретать наркотики, а его подельник – искать тех, кому можно их сбыть за деньги. По такой схеме они продавали наркотики до декабря 2020 года, пока правоохранитель не приобрёл тяжёлые наркотики весом более 425 граммов. Его задержали оперативные сотрудники.

Кроме того, в 2017 году мужчина, работая в полиции Заринска, похитил наркотики из камеры хранения вещественных доказательств и спрятал их в своём в гараже, чтобы затем продать.

«В соответствии с приказом ГУ МВД России по Алтайскому краю, в феврале 2021 года полицейский был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», – сообщают в СК РФ по Алтайскому краю.

Дело передано в суд.

Катунь24