Катунь24: Барнаульский таксист рассказал, как ночью спас девушку, которой угрожали мужчины с ножом

Барнаульский таксист стал героем соцсетей. Он спас девушку, которую удерживали два незнакомых мужчины. История могла бы закончиться трагично, но злоумышленникам не повезло. Когда они вызвали такси, на заказ приехал Сергей Новоселов. С героем пообщалась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский таксист рассказал, как ночью спас девушку, которой угрожали мужчины с ножом

Этот заказ таксист Сергей Новоселов запомнит надолго. 8 сентября в четыре часа утра в его машину сели два мужчины и молодая женщина. Во время поездки Сергей понял: девушка их не знает.

«Я начала паниковать, они начали орать на меня, чтобы я закрыла рот, а водителю говорили, что я якобы пьяная и несу ахинею всякую», — написала девушка в соцсетях.

Этот пост от имени той самой девушки появится вечером того же дня в барнаульских пабликах в соцсетях. Сергей Новоселов вспоминает: она просила остановиться и выпустить ее. В конце маршрута таксист увидел: его пассажиров ждет другая машина. Не стал доезжать до нее, остановился неподалеку. Мужчины стали выходить, пытались вытащить девушку из автомобиля. У одного из них был нож.

«Я посмотрела на водителя и говорю ему: „Помогите мне, я их не знаю“. На что он ответил, „я уже давно это понял, сейчас будет шоу“», — рассказала девушка.

«У многих водителей такси в дверке под рукой всегда лежит одеколон для глаз, я так его называю. Перцовый баллончик. Тут нужно либо действовать, либо бездействовать. Соответственно, я хватаю баллончик, открываю дверь, выхожу. Я вижу, что парень прикрывает эту дверь и идет на меня, хочет, чтобы обратно я сел или еще что-то в этом роде и с агрессией типа „сядь, я сказал“, все это матерно было. Я просто сделал шаг назад, чтобы на вытянутую руки с ним держать контакт, и сразу полбаллона ему в глаза», — рассказал таксист.

Со вторым мужчиной Сергей тоже справился с помощью баллончика. Мимо проезжала полицейская машина, она же забрала девушку и отправилась в погоню за предполагаемыми сообщниками. А Сергей Новоселов выдохнул, включил приложение и поехал работать дальше. До работы в такси 29-летний мужчина десять лет служил в вооруженных силах. Такой жизненный опыт помог не растеряться и не испугаться.

«Здесь ничего такого я сверхъестественного не вижу. Как пишут там: „герой нашего времени“. Ну да, 21 век, все меняется. Но никакого героизма нет, это обычный поступок мужчины. Он должен был появиться, другого не дано», — поделился Сергей.

Через соцсети девушка нашла Сергея, чтобы поблагодарить за спасение. Как сложится ее судьба — пока неизвестно. Что будет с мужчинами — тоже. Таксист о своем поступке не жалеет. Считает, таких ситуаций не должно происходить в мирное время.

Катунь24