Катунь24: Барнаульские школьники стали одними из лучших в стране в военно-спортивной игре «Зарница»

С 3 по 7 сентября в Московской области 38 команд принимали участие в финале детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница».

Фото: официальный сайт Барнаула

Алтайский край представляли кадеты школы № 52 из Барнаула. Участники игры – команды из семи человек в возрасте от 11 до 13 лет.

Ребята прошли шесть испытаний: проверку знаний истории Отечества, сдачу нормативов ГТО, проверку знаний, умений и навыков строевой подготовки, прохождение полосы препятствий, огневой рубеж, а также оказание первой помощи.

Как рассказали в администрации города, барнаульские школьники достойно представили регион, заняв третье общекомандное место на этапе «Строевая подготовка». Учащиеся принесли в общую копилку зачётов 10 грамот личного первенства. Команда школы № 52 вошла в десятку лучших команд России 2021 года, заняв 8 место.

Катунь24