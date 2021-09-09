Катунь24: Больше 300 учеников правоохранительных классов барнаульской школы № 53 приняли присягу

7 лет назад в образовательном учреждении появился первый в краевой столице правоохранительный класс. Теперь ежегодно в сентябре первоклассники изучают строевую подготовку и законы правопорядка.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Больше 300 учеников правоохранительных классов барнаульской школы № 53 приняли присягу

Среди них – Лера Романас. Девочка решили пойти по стопам отца, который служит в полиции.

«Когда я вырасту, я пойду работать на полицейского. Что делает полицейский? Полицейский охраняет Россию», — рассказывает школьница.

Ученики старших классов глубже знакомятся с профессией: изучают основы криминалистики и правоохранительное дело. Активно работают над физической подготовкой. Полученные знания помогают ученикам школы поступить в профильные вузы.

За время существования проекта в школе № 53 подготовили 6 выпусков правоохранительных классов.

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