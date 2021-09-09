Катунь24: Бездомный убил пенсионера в Барнауле

Следователи смогли раскрыть преступление, совершённое в условиях неочевидности.

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Тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 5 сентября 2021 года в Железнодорожном районе Барнаула. По подозрению в убийстве задержали 51-летнего мужчину без определённого места жительства.

Как рассказали в Следственном комитете, в день убийства бездомный распивал спиртное в квартире потерпевшего. В ходе возникшего конфликта он причинил хозяину ножевое ранение грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24