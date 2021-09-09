Катунь24: Барнаульцам вручили награды за вклад в развитие города

В преддверии Дня города 8 сентября 2021 года в администрации Барнаула началась серия торжественных награждений жителей, которые добились высоких результатов в профессии.

Фото: barnaul.org

Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, юридических профессий.

«291-ю годовщину со дня основания нашего города мы встречаем достойно. Во всех областях городского хозяйства мы добились хороших результатов. Активно строится жилье, возводятся школы, детские сады, объекты медицины, ремонтируются дороги, обустраиваются общественные пространства. Город живет, развивается, становится современнее и удобнее для жизни. В этом заслуга ваша и коллективов, которые вы представляете», – обратился к гостям первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

Для гостей праздничной церемонии с музыкальными номерами выступили лучшие артисты города, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.



Катунь24