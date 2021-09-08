Катунь24: Барнаульцы могут принять участие в городском проекте иницативного бюджетирования

С 20 сентября 2021 будет осуществляться прием заявок на определение части территории Барнаула, на которой может реализоваться проект.

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В программе инициативного бюджетирования смогут участвовать все барнаульцы. К инициативным проектам относятся различные инициативы жителей – от создания детской площадки и замены окон в школе до устройства уличного освещения и замены асфальтового покрытия. Инициативы должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки можно подать с 20 по 24 сентября 2021 года в комитет общественных связей и безопасности администрации города по электронной почте oss@barnaul-adm.ru или по адресу: 656031, Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб. 10.

Электронные документы нужно направить в виде файлов в формате PDF с разрешением 300 dpi приложениями к одному письму, без использования папок и архиваторов.

Решение об определении территории будет принято до 19 октября.

Катунь24