Катунь24: Барнаулец не платил алименты и лишился за это иномарки

У мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить долг.

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Как рассказали в пресс-службе УФССП, житель Барнаула задолжал 300 тысяч рублей, которые он должен был выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Свои обязательства он выполнял нерегулярно.

Судебные приставы применили к нему меры принудительного характера: запретили регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля. Несмотря на запретные действия, должник попытался реализовать свой автомобиль по заниженной стоимости, скрыв данные действия от сотрудников органов принудительного исполнения.

В итоге автомобиль алиментщика обнаружили на парковке возле одного из барнаульских торговых центров. Оттуда его эвакуировали на штрафстоянку. Если мужчина в течение 10 дней не оплатит свой долг, то арестованное транспортное средство передадут на реализацию, средства от которой пойдут на погашение задолженности.

Катунь24