Катунь24: Большинство пенсионеров Алтайского края уже получили выплату в 10 тысяч рублей

Пенсионеры Алтайского края начали получать 10 тысяч рублей единовременной выплаты. Всего в течение сентября прибавку к пенсии получат более 730 тысяч жителей региона.

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Любовь Елисеева, председатель Регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Алтайскому краю, говорит: «Несмотря на то, что в Алтайском крае пенсионеров стараются не забывать (проводят мероприятия для пожилых, инициируют адресную помощь нуждающимся и так далее) 10 тысяч — хорошая помощь».

С инициативой помочь пенсионерам материально выступил президент России Владимир Путин на партийном съезде. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, от Правительства потребовалась незамедлительная реакция на это поручение.

«Мы оперативно сделали всё для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца» — сказал Мишустин.

Как пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов, данные выплаты пройдут не в ущерб другим слоям населения. Средства на выплаты пенсионерам, а также военным возьмут из бюджета этого года: благодаря тому, что после пандемии экономика России восстанавливается более высокими темпами.

«В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6–1,7 трлн рублей» – пояснил Силуанов.

Выплаты коснутся не только пенсионеров по возрасту: в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 млн человек.

Выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тысяч, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.

В Алтайском крае первыми деньги получили те, кому пенсия приходит на карточку – их в регионе большинство. Остальные же до конца месяца получат «на руки». В случае, если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая. Но так или иначе – обещанные средства получат все.

Отметим, что это далеко не единственная социальная выплата последних месяцев: так, по 10 тысяч рублей к новому учебному году получили родители школьников. Также единовременно по 15 тысяч в ближайшее время получат представители силовых структур.

Катунь24