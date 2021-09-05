Катунь24: Больше девяти миллионов рублей выделили на ремонт больницы в селе Алтайского края

Капремонт Кытмановской центральной районной больницы начали в 2020 году в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Общая стоимость ремонта составила 8,2 миллиона рублей. Дополнительно 1,3 миллиона рублей потратили на медицинскую и офисную мебель.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Теперь в обновленной поликлинике появились отдельные кабинеты для приема узких специалистов, УЗИ и ЭКГ, открытая стойка регистрации, новое электронное табло с расписанием приема, удобная навигация, диваны.

Для инфекционных больных соорудили фильтр-бокс с отдельным входом, для новорожденных детей — специальную комнату, где можно переодеть или покормить ребенка. Кроме того, в поликлинике оборудовали дневной стационар на четыре койки. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья сделали кнопку вызова медперсонала на входе, пандус для въезда на коляске, туалет для маломобильных пациентов.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отметили, в больнице монтируют видеонаблюдение, ведут капитальный ремонт помещения для нового флюорографа, монтаж и запуск которого состоится в этом году. Также запланирован капитальный ремонт крыши инфекционного отделения, фасада здания терапевтического отделения, здания прачечной. В районе приобрели автомобиль для неотложной помощи. В ближайшее время завершат строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Дмитрово-Титово, сообщили на сайте правительства Алтайского края.

Катунь24