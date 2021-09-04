Катунь24: Барнаульцев приглашают на безлимитные катания на аттракционах

С 4 сентября до конца месяца в парке «Солнечный ветер» будет действовать акция «Вечерний неоновый безлимит».

Фото: pixabay.com

Каждый день, кроме понедельников и дождливых дней, с 18:00 до 21:00 гости парка смогут неограниченно кататься на аттракционах. Для этого необходимо приобрести билет стоимостью 600 рублей. Билет приобретается на каждого гостя, его нельзя передавать другому человеку.

В парке рассказали, что все аттракционы украшены вечерней неоновой иллюминацией.

Катунь24